«Казачки» и «идейные»: Тука рассказал, что с ними будет после возвращения Донбасса. Новости

После возвращения украинских властей на неподконтрольные ныне территории Донецкой и Луганской областей воюющим наемникам или идейным «ополченцам» придется или сдать оружие и предстать перед судом, или их уничтожат. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Каждый "батя" собирал налоги, обкладывал данью проезд дорогами. Еще не всех [из этой системы "вычистили"], еще есть личности, в том числе "казачки" – эта нечисть еще господствует на нашей земле, но в большинстве случаев эти неуправляемые "царьки" уничтожены. Это процесс был начат в 2015 году. Если речь идет о регулярной российской армии, которая находится на территории нашего государства, понятно, что приказ получили, в колонну стали и за 3-4 дня их там нет. Но есть две категории людей», – говорит он.

«Одна категория – это "казачки", которые познали вкус войны, поняли, что такое безнаказанность, шальные деньги из ничего, и так просто оставлять такие привлекательные места собственного обогащения они не будут. Россия, как государство, абсолютно не заинтересована в том, чтобы вернуть на свою территорию группы таких людей, которые в основном, с оружием. Что будет с этими людьми – непростой вопрос. Их во время сирийской кампании при участии РФ частично пытались отфильтровать в Сирию. Это получилось, но не со всеми. А вторая категория – это наши граждане, которые в большинстве будут просто разбегаться и бросать оружие», – продолжил Тука.

По его словам, на неподконтрольной Украине территории Донбасса есть идейные люди, воюющие против ВСУ «за русский мир». «Их почти уже не осталось. Их немного. Большинство этих людей уже покинули наш мир в первые годы войны. Конечно, еще такие есть, и разного возраста, и разного пола, но они абсолютно не создают какую-то критичную массу. Они во время процедуры возвращения контроля украинской власти на Донбассе должны будут или сложить оружие и предстать перед украинским правосудием, или они будут просто физически уничтожены», – заявил замминистра МинВОТ.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

В «ДНР» в покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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