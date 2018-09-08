Дед Мороз, продавец курятины и аферист «МММ»: Перестановки в «ДНР» сравнили с зоопарком. Новости

Нет смысла что-либо прогнозировать в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в связи со сменой «власти» и кадровыми перестановками в «ДНР», потому что все равно все зависит от позиции Кремля. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Если посмотреть на всех этих "руководителей" [в "ДНР"] – Дед Мороз (Павел Губарев, "экс-народный губернатор", – прим. ред.), продавец курятины (Александр Захарченко, покойный "глава республики", – прим. ред.), аферист "МММ" (Денис Пушилин, "и. о. главы ДНР", – прим. ред.), ну, просто какой-то "зоопарк". Откровенно говоря, мне все равно, какая из "обезьян" будет руководить этим "зоопарком"», – говорит Тука.

«Все равно – это "обезьяны", они за кремлевский "банан" будут делать то, что им скажет дрессировщик и хозяин. Не о чем даже думать – процесс возвращения Донбасса зависит исключительно от хозяина "бананов", а не от "обезьяны". Из года в год урожайность "бананов" падает, поэтому вот – "бананы" не распределили, начали "Ташкента" разыскивать, кто украл их "бананы"», – отметил замминистра МинВОТ.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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