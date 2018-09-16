Привести трех человек, чтобы подтвердить личность: В Мариуполе беременной переселенке не выдают паспорт. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) беременная переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Снежного борется за украинский паспорт.

Так, 19-летняя Любовь Зарянина (на фото) скоро станет мамой. В Мариуполь она приехала в 2016 году. Сначала выезжала в Харьков. Но до сих пор не оформила необходимые документы. Она не знает, как сможет без паспорта зарегистрировать новорожденного.

Когда начался конфликт на Донбассе, Любе было 14 лет. Ее дом теперь – на неподконтрольной украинской власти территории. «Когда она закончила школу, начались бои. Мы поехали в Горловку. Там такая же ситуация», – говорит мать Любы Светлана Зарянина.

Ситуация этой семьи уникальная. У отчима Любы Александра паспорта тоже нет. Он его потерял. Мать Любы – единственный совершеннолетний в семье, у которого есть документы.

В Снежном у них осталась пожилая бабушка и две квартиры. В Мариуполе им приходится жить в скверных условиях. В домике за 500 грн в месяц нет воды, газа, отопления. На аренду нормального жилья у них не хватает средств. Здесь они ждут, когда Любе и Александру оформят паспорта, ведь в Харькове, куда они изначально бежали от боевых действий, сделать документы они не смогли, т.к. им рекомендовали ехать в Донецкую область.

В паспортном столе Приморского района Люба сдала документы. По ее словам, сотрудница намекнула, что, чтобы сделать паспорт быстрее, лучше – заплатить. Однако, через несколько месяцев после взятки оказалось, что эта сотрудница уволилась и Любе просто вернули пакет документов обратно.

В Приморском районном отделении Миграционной службы Мариуполя не отрицают, что после увольнения сотрудницы документы Любови необходимо сдавать заново. Теперь в Миграционной службе говорят, чтобы сделать паспорт необходимо привести трех человек, которые могут подтвердить ее личность – «для составления акта установления личности».

Но оказалось, что нормы именно о трех свидетелях в постановлении, на которое ссылаются паспортисты, нет. «В порядке, который регламентирует оформление выдачи паспортного документа, конкретное количество людей, которых будут опрашивать для установления личности лица, нет», – разъяснил юрист мариупольского офиса Благотворительного фонда «Право на защиту» Сергей Галемский.

В частности, в постановлении указано, что для оформления паспорта необходимо собрать пакет документов:

свидетельство о рождении (оригинал и копия);

оригинал и копия ИНН (если есть);

оригиналы и копии паспортов родителей. Если нет одного из родителей – свидетельство о смерти или решение суда о лишении родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей отсутствующим;

выписка из государственного реестра актов гражданского состояния про рождение с информацией о родителях;

справка ВПЛ (если есть);

фотографию 10 на 15;

любой документ с фотографией, выданный органом, учреждением, организацией.

В случае отсутствия такого документа нужно подать письменное обращение в произвольной форме, в котором указать информацию об адресе мест проживания, учебы, работы, учреждений исполнения наказаний и другую информацию, сведения о родителях или других родственниках, которые будут привлечены к проведению процедуры установления личности.

Также в постановлении сказано, что опрос родственников проводится в исключительных случаях. «Если нет трех родственников, но есть документы, подтверждающие, что отец умер, и пришла родная мать (подтверждается свидетельством о рождении и паспортом гражданина Украины), то какие основания требовать еще дополнительных людей?», – отметил юрист.

В случае отказа принимать документы или отказа оформлять паспорт, юристы рекомендуют требовать в отделах государственной миграционной службы письменный отказ с перечнем причин. Если отказ неправомерный, в организациях, которые предоставляют юридическую помощь переселенцам, помогут обратиться в суд.

Если Любовь Зарянина вновь не получит паспорт, беременную девушку ожидает еще и судебная тяжба. Выдадут ли ей документ на основании свидетельства родной матери зависит от сотрудников миграционной службы.

Подобные проблемы людей с неподконтрольных территорий показывают, что алгоритм выдачи документов не доработан. Это дает основания органам Миграционной службы в разных местах выдвигать разные требования.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественное ТВ Донбасса»

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