«Втюхать» Украине разрушенный Донбасс: Тука о планах Кремля и роли Пушилина. Новости

Назначение «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина было прогнозируемым, поскольку является часть одного плана Кремля по Донбассу и Украине в целом. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«В Кремле не существует сценарий невозвращения или возвращения контроля над так называемой "Новороссией", а вообще о манипуляции украинскими выборами. Мечта Кремля – получить во главе нашего государства "украинского Додона". Для этого будут задействованы множество различных технологий», – сказал он.

«Лояльный Кремлю лидер [Украины] нужен, чтобы на кремлевских условиях о широкой автономии и возможности блокирования внешнеэкономических и внешнеполитических решений центральной власти "втюхать" обратно в Украину этот разрушенный, разграбленный Донбасс», – заявил Тука.

«Для того, чтобы начать внешне такие действия, во "главе" этих квази-формирований должны стоять не такие одиозные люди, как Плотницкий и Захарченко, у которых по ушам кровь стекает. Нужны "серые мыши", ботаники, интеллигенция, с которым как-то "и почему бы не поговорить, может стоит с ним за стол переговоров сесть, он же, вроде, и не террорист". Вот такие персонажи будут искать», – считает замминистра МинВОТ.

«Назначение этого "дитя Мавроди" (Дениса Пушилина, – прим. ред.) для меня не является какой-то новостью в этой цепочке, он подходит на такую роль», – добавил Тука.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

В «ДНР» в покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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