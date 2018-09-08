На тремпель положил бы тормозок: В «ДНР» собрались изучать «донецкий» язык. Новости

В «ДНР» решили изучить так называемый «донецкий» язык, начав с составления словаря и методических пособий. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Изучают донецкий региолект (особая разновидность языка, занимающая промежуточное положение между диалектом и литературным языком) на кафедре русского языка местного вуза. «Мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино – Щетка, Южный вокзал – Яма», – заявил профессор филологии Вячеслав Теркулов, который взялся за реализацию этого проекта, деньги на который выделил российский фонд пропаганды русского языка.

Также уточняется, что жаргонизмы, вроде, «умывашки», «лаве» (денег), «базара» (процесса общения) и прочих – исконно донецкие.

Заниматься сбором языковых объектов будут студенты. Они намерены общаться с людьми разных возрастных категорий для сравнения динамики развития «донецкого региолекта».

В соцсети отреагировали на эту новость:

Sergey: «Шо?!»;

Оксана: «Это шутка?»;

Андрей: «Идиоты»;

Людмила: «Судя по комментам, все очень печально и совсем не шутка»;

Борис: «Бред, еще сделайте язык ворошиловский, куйбышевский, ленинский»;

Александр: «Я можно макеевский язык изучать?»;

Сергей: «Напишите еще про тонкую загадочную донецкую душу»;

Валерій: «Нечего выбрасывать деньги на ветер в нищей стране! Лучше изучать китайский язык и автомат Калашникова!».

А многие поделились своими знаниями «донецкого» языка:

Алексей: «Тю, ля, та ты шо, не гани!!»;

Ольга: «Я возьму торморозок и погнала в город»;

Елена: «Пайту тока надену!»;

Ольга: «Пойду кататься на лайбе»;

Таня: «Паца, айда на терики кастрики палить!»;

Елена: «Терка, (ластик)»;

Таня: «Тремпель, брасматик»;

Надежда: «Калидор, базарь, булгахтер»;

Yuliya: «Гардина, тремпель, пальчики (печеньки)»;

Ольга: «Встретимся на площади, на мяче, на фонтане».

Дмитрий: «Ярким примером донецкого диалекта является междометие "чи ни чи" в зависимости от контекста может означать сомнение или крайнюю форму по*уизма. Нигде в Украине это выражение не применяется. Только на Донбассе».

А пользователь Юрий прокомментировал четверостишием:

«От изумления я просто охнул!

И на "донецком" многое бы шокнул...

На тремпель положил бы тормозок,

Шо б "на-гора" был выдан бутылек!».

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