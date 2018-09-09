Ситуация в пунктах пропуска утром 9 сентября: Очевидцы обсуждают выезд из «ДНР» в Украину через Россию. Новости

Сегодня утром, 8 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе открылись и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 8 сентября, зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 26,6 тыс. чел. и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8946 чел. и 1043 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9477 чел. и 1713 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3642 чел. и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший проход) – 4610 чел.

На КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 5/5;

КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Анатолий: «5:17. Каргилл (Александровка) в сторону Украины – очередь до моста»;

Константин: «07:30. Марьинка в сторону Донецка – очередь между посадок»;

Александра: «08:30. На Каргилле (Александровка) в сторону Курахово очередь – на мосту, пускают в два ряда»;

Константин: «08:45. Каргил: в Донецк машин 50-60, не считая льготников. По скорости проруска: первая протяжка – основная очередь продвинулась машин на 10-12»;

Валя: «09:25. Дочка ехала из Донецка по льготной очереди – приехали в 7:00, а в 9:00 прошли все».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «На 8:00 на Еленовке из Донецка – 80 общая +2 льгота. На Еленовке в Донецк – пусто»;

«Житель Донбасса»: «8:44. На Еленовке в сторону Мариуполя – 70 авто, льготы нет практически, 5 автобусов с пешими».

По ситуации на остальных пунктах пропуска пересекающие линию разграничения информации не сообщают.

Также очевидцы обсуждают иные проблемы, связанные с пересечением линии разграничения.

Так, Елена интересуется: «Какая дорога из Красноармейска (Покровска, – ред.) до Константиновки, а то слышала, что там ремонтируют ее и все в дырах»:

Дмитрий: «Очень плохая после Димитрово (Мирнограда, – ред.). Езжайте через Очеретино – немного дальше, но дорога лучше»;

Андрей: «Через Очеретино, если в Константиновку».

Сергей интересуется: «Възжал из Украины в ЛНР на своем авто через Россию. Выпустят назад в Украину через Майорск?»:

«Дон»: «Могут быть проблемы. Могут предъявить незаконное пересечение границы»;

Александр: «Могут составить протокол о незаконном пересечении границы или не пропустят. Вы въехали в ЛНР через "закрытый украинский КПВВ"»;

El Lobo: «Я уже так попал, только наоборот, проехал в ДНР через Майорск, а обратно через Россию. Выписали протокол, передали дело в суд. В суде принимают решение или штраф, или арест на 15 суток. Но всем выписывают штраф, в общем, выходит 3000 грн. И я такой был там не один. Так что решать Вам».

«Den Chip»: «Заехать в Украину из России, а потом если необходимо вернуться через КПВВ? По деньгам сопоставимо со штрафом, но при этом никаких судов и грязи в биографии»;

Наталья: «Мы в прошлом году в Белоруссию ехали через Украину, назад заехали через Россию. Через блокпосты ездили регулярно за год раз 15 проезжали, никто и слова не сказал. А в августе снова поехали в Белоруссию через Украину. На блокпосту никто, ничего не заикнулся даже, но при выезде через таможню (мы ехали через пункт пропуска Славутич-Комарин) сразу предъявили, что у нас незаконное пересечение, т.к. мы в прошлом году выехали из Украины, не въезжали за это время и снова выезжаем. Попался понимающий таможенник, что-то там нахимичил в своем компе, не взял ни копейки и выпустил в Белоруссию. Я сделала выводы, что на блокпостах не видят незаконных пересечений, а только на границе»;

El Lobo: «Наталья, уже все везде видят: и на границе с Россией, и на блок-постах ДНР-ЛНР. Базы объединили в общую»;

Вова: «Интересно, предъявят ли незаконное пересечение, если человек за время этих всех событий не покидал Донецк, а сейчас поедет из Донецка в Украину через Россию? Вернулся в Украину в 91-м и больше не выезжал»;

El Lobo: «Вова, скорее всего, предъявят, Закон один для всех. Если есть сомнения, пробуйте и узнаете. Но лучше ехать на Украину через блок-посты».

Напомним, что 8 сентября после проведения основных работ по реконструкции возобновил свою работу КПВВ «Станица Луганская», который пока остается единственным дорожным коридором на Луганщине.

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