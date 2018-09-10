Коты могут выдохнуть: Как в Мариуполе отлавливают и стерилизуют бродячих собак (Фото). Новости

С апреля 2017 года в Мариуполе работает коммунальное предприятие «Счастливые животные». Именно на него было возложено решение проблемы беспризорных животных на улицах города. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», пока речь идет только о собаках, решением «кошачьего» вопроса запланировано заняться несколько позже.

В штате предприятия в настоящее время работают 16 человек – директор, администратор, сторожа, уборщики, ловцы, водители, ветврач и фельдшер. «Счастливые животные» являются, собственно говоря, стерилизационным центром, работающим по программе ОСВ (отлов, стерилизация, выпуск).

Как пояснил «Донецким новостям» директор КП Анатолий Бахеркин, еженедельно на предприятии содержатся около 80 собак. Бродяжек ловят, привозят, расселяют в вольеры, где они содержатся в течение двух недель. «Если собака здорова, и за две недели не выявилось никаких заболеваний, мы ее стерилизуем и выпускаем в привычную среду обитания. При этом, пока собака находится у нас, ищем ей хозяев. Пристроить удается процентов семь из отловленных животных», – пояснил директор.

Он добавил, что у КП имеется сайт, на котором размещается информация об отловленных собаках, так что каждый желающий может в свою семью выбрать питомца.

На момент открытия предприятия в Мариуполе насчитывалось около 4 тысяч бродячих собак. За год в КП стерилизовано тысяча животных.

Стерилизация животных – «удовольствие» не из дешевых. Городскому бюджету (а финансируются «Счастливые животные» из казны Мариуполя) стерилизация кобеля обходится в 300 грн, суки – в 600 грн. «Это, если считать полностью все составляющие процесса – отлов, содержание, лечение, корм, обработка от блох и глистов», – отметил Анатолий Бахеркин.

Стерилизованные животные не могут размножаться и не представляют угрозу для людей. Собаки, побывавшие в «Счастливых животных» привиты от бешенства и клипсованы.

Впрочем, несмотря ни на что количество беспризорных «шариков» на улицах столицы Приазовья уменьшается не настолько быстро, как хотелось бы. «Пока не будет у нас закона об обязательной регистрации домашних животных, мы будем долго топтаться на месте. Мы будем стерилизовать, а люди в частном секторе будут плодить и выбрасывать ненужных животных на улицу. Постоянно будет такой круговорот бродячих животных», – посетовал руководитель предприятия.

К слову, Анатолий Бахеркин отметил, что полностью убирать бродячих животных с улиц города нельзя, поскольку тогда Мариуполь заполнят мыши и крысы.

Работникам КП «Счастливые животные» по мере сил помогают местные зоозащитники. Волонтеры выхаживают больных и беспомощных животных, стерилизуют их, ищут им хозяев. О своих подопечных ребята не забывают даже в праздничные дни. И не только помнят сами, но напоминают своим землякам. На любом массовом мероприятии в Мариуполе можно увидеть локацию защитников животных. Тут размещены стенды с информацией о том, почему кошек и собак надо стерилизовать, фотографиями пушистиков, мечтающих иметь свой дом. На раскладках – декоративные пряники, мыло, обручи, браслеты, брелочки, сувениры. Каждый желающий может приобрести понравившуюся вещицу. Все средства от продаж идут на помощь бездомным животным. «Помоги нам помочь им!» – призывают волонтеры.

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