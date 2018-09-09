На поводках, в колясках, с плюшем: В Славянске прошел занятный забег (Фото). Новости

В субботу, 8 сентября, в рамках празднования Дня города в Славянске (Донецкая обл.) впервые прошел городской забег с собаками на поводке. Но организаторы мероприятия животными не ограничились, и расширили спектр участников. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Первыми бежали собаки и их хозяева. После регистрации, официального открытия и инструктажа по обязательному соблюдению правил безопасности, жители города со своими питомцами вышли на 100-метровку. Группы поддержки не скрывали своих эмоций.

В забеге участвовали 32 собаки разных пород, поэтому соревнования проводились в три этапа. Первый – маленькие собачки (21), второй – ездовые(5) и крупные (6).

Особое умиление вызвал детский забег (50 метров). Сначала в нем соревновались мамочки с малышами в колясках. Далее бежали детки до 6 лет с мягкими игрушками.

На церемонии награждения приятные подарки ждали всех. Все участники получили грамоты, призы, а победители еще и памятные кубки.

Как сообщалось ранее, также в рамках празднования Дня города мэр Славянска накормил жителей закарпатским бограчом и узбекским пловом собственного приготовления.

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