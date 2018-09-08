Считали не по головам: В Мирнограде установили роликовый рекорд Украины (Фото). Новости

Сегодня, 8 сентября, в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) прошел праздник «Роллер-фест», в рамках которого был установлен Национальный рекорд Украины в номинации «Наибольшее количество людей на роликах на одной локации». Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Впервые массовый заезд на роликах провели в Мирнограде год назад. Но если тогда на «колеса» встали 150 школьников города, то теперь решили довести количество участников до рекордного.

Как рассказал «Донецким новостям» начальник отдела семьи, молодежи и спорта Мирноградского горсовета Роман Дегтярев, город замахнулся на третий рекорд.

Первый здесь установили в 2013 году. Тогда на высоту более 50 метров был поднят флаг Евросоюза размером 675 кв. м. Позже этот рекорд побил соседний Покровск (до переименования Красноармейск).

В 2016-м в Мирнограде 1475 детей, одетых в синие и желтые футболки, выстроились в самую большую карту Украины.

Теперь вот решили «ударить по спорту».

Будущие рекордсмены лихо вышивали на роликах у Дворца культуры «Украина». Всем желающим делали бесплатно акварим.

Перед установлением рекорда на специально выстроенной у ДК сцене прошли показательные выступления мирноградских спортсменов. А потом роллеров (подавляющее большинство – школьники) начали выстраивать в шеренгу на перекрытой проезжей части центральной улицы города – Соборной. И пересчитывать. Делал это представитель Национального реестра рекордов. Считал не «по головам», а по роликам.

После отмашки роллеры «порционно» начали свой проезд. Родители фиксировали юных рекордсменов на камеры мобильных телефонов, чуть ли не бросаясь под мини-колеса. Были и падения, и столкновения. Но без серьезных последствий.

В итоге зафиксировали новый рекорд – 251 роллер на одной локации.

«Символично, что рекорд побили в 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Я, действительно, счастлив сегодня», – признался Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.

После фиксации рекорда, вручения соответствующего диплома и обмена впечатлениями, начались мастер-классы и показательные выступления от роллеров из Краматорска.

Напомним, что сегодня в Мирнограде массово отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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