Считали не по головам: В Мирнограде установили роликовый рекорд Украины (Фото). Новости

Сегодня, 8 сентября, в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) прошел праздник «Роллер-фест», в рамках которого был установлен Национальный рекорд Украины в номинации «Наибольшее количество людей на роликах на одной локации». Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».
Впервые массовый заезд на роликах провели в Мирнограде год назад. Но если тогда на «колеса» встали 150 школьников города, то теперь решили довести количество участников до рекордного.
Как рассказал «Донецким новостям» начальник отдела семьи, молодежи и спорта Мирноградского горсовета Роман Дегтярев, город замахнулся на третий рекорд.
Первый здесь установили в 2013 году. Тогда на высоту более 50 метров был поднят флаг Евросоюза размером 675 кв. м. Позже этот рекорд побил соседний Покровск (до переименования Красноармейск).
В 2016-м в Мирнограде 1475 детей, одетых в синие и желтые футболки, выстроились в самую большую карту Украины.
Теперь вот решили «ударить по спорту».
Будущие рекордсмены лихо вышивали на роликах у Дворца культуры «Украина». Всем желающим делали бесплатно акварим.
Перед установлением рекорда на специально выстроенной у ДК сцене прошли показательные выступления мирноградских спортсменов. А потом роллеров (подавляющее большинство – школьники) начали выстраивать в шеренгу на перекрытой проезжей части центральной улицы города – Соборной. И пересчитывать. Делал это представитель Национального реестра рекордов. Считал не «по головам», а по роликам.
После отмашки роллеры «порционно» начали свой проезд. Родители фиксировали юных рекордсменов на камеры мобильных телефонов, чуть ли не бросаясь под мини-колеса. Были и падения, и столкновения. Но без серьезных последствий.
В итоге зафиксировали новый рекорд – 251 роллер на одной локации.
«Символично, что рекорд побили в 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Я, действительно, счастлив сегодня», – признался Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.
После фиксации рекорда, вручения соответствующего диплома и обмена впечатлениями, начались мастер-классы и показательные выступления от роллеров из Краматорска.
Напомним, что сегодня в Мирнограде массово отпраздновали 75-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
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