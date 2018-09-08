«Командир» перепил: В «ДНР» россиянина заставили стрелять в мирных жителей. Новости

В «ДНР» россиянина, приехавшего на Донбасс воевать «за русский мир», заставили стрелять в мирных жителей, которых до этого в состоянии алкогольного опьянения застрелил его «полевой командир». Об этом в видео-интервью российскому интернет-проекту рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР».

«Есть у меня знакомый по общению с его адвокатом. Воевал, бывший "ОМОНовец", в Чечне воевал, поехал защищать "русский мир" [в "ДНР"], участвовал в куче боев, все у него было нормально, пока его перепивший командир не застрелил двух мирных людей, а потом понял, что ему надо разделить ответственность и своих бойцов позвал и сказал: "Давайте тоже по выстрелу сделайте". Причем командир застрелил их насмерть, он выстрелил им в лоб», – рассказывает Александров.

«Он пытался артачиться, но расстреляют же: как это он не выполнит приказ в военное время? Выстрелил, не попал. Экспертиза не нашла в телах пуль от автомата этого человека – 16 лет [тюрьмы]. Убийство, покушение на убийство и еще две кражи на него повесили… Командиру дали 25 [лет тюрьмы]», – добавил журналист.

По его информации, в тюрьмах «ДНР» сейчас могут содержаться сейчас около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживают с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана.

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. В этом же интервью Александров озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР». Также он акцентировал, что «я не против ДНР, я за ДНР», и заодно рассказал, как руководство «ДНР» обогащается за счет торговли гуманитаркой, продажи угля, сбора дани с предпринимателей и за счет контрабандных потоков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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