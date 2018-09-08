Смерть Захарченко и реакция Путина: Аналитик о «большой сделке» по Донбассу. Новости

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанные в связи со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко о том, что встреча в «Нормандском формате» пока невозможна, не означает, что условия «большой сделки» по Донбассу между Россией и США не выполняются, важнее – заявление президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Важным элементом из этих существующих договоренностей между Вашингтоном и Москвой является то, что с лета 2017 года на Донбассе сохраняется относительное перемирие. Да, бывают какие-то вспышки, перестрелки, но практически не используется тяжелое оружие в тех объемах, в которых использовалось, к примеру, зимой 2017 года в той же Авдеевке, где разносили друг друга и чуть не закончилось все гуманитарной катастрофой», – сказал он.

По его мнению, участники переговорного процесса по Донбассу могут использовать это относительное перемирие. «Порошенко может пояснить украинцам, и в "Л-ДНР" могут пояснить своим, и в России смогут пояснить россиянам, что: "Видите, одно из ключевых условий перезапуска Минских договоренностей, которое заключалось в перемирии, выполняется, соответственно, стороны выполняют обязательства, поэтому мы можем приступать к вводу миротворцев и принятию "минских" законов», – продолжил Корнейчук.

Аналитик подчеркнул, что риторика министра иностранных дел России Сергея Лаврова о встрече «Нормандской четверки», не главное. «Сразу же появилась телеграмма Путина, практически через несколько часов после смерти Захарченко, где никто не обвинял [прямо] Украину в убийстве, никто не говорил о том, что это срыв Минского процесса. Было очень лояльно общими фразами сказано, что это подлое убийство и так далее. Тот, кто знает, как работает российская дипломатия, тот понимает, что это было очень и очень миролюбивое послание со стороны Путина», – считает он.

«После этого было заявление Пескова, который сказал, что это не означает, что Россия выходит из Минского процесса, а, чтобы люди не нервничали и не почувствовали какую-то "велику зраду" со стороны России, что есть какие-то договоренности с Вашингтоном, с жесткой позицией выступил Лавров. Он всегда так выступает. У него такая роль. Это просто слова, но при этом Лавров – один из архитекторов "большой сделки"», – добавил Корнейчук.

Он также убежден, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко связано с условиями «большой сделки» по Донбассу между США и Россией и потерей влияния в Кремле помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал Донбасс.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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