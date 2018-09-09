В «ДНР»: Каким был, и что осталось от памятника погибшим шахтерам (Фото). Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) практически полностью разрушен памятник горнякам шахты № 13-бис, погибшим в годы Второй мировой войны.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, от стелы, составлявшей основную часть монумента, остался обожженный металлический каркас. Вокруг него разбросаны поврежденные огнем обломки барельефов, изображавших лица воинов, и плиты, на которой были увековечены имена погибших горняков.

Ранее данный памятник выглядел следующим образом:

Как сообщалось ранее, 7 сентября неизвестные облили данный памятник бензином и подожгли. В поджоге обвинили группу подростков 14-16 лет, которых задержали.

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