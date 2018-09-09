Сводка из зоны ООС за 8 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 8 сентября, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объеденных сил 25 раз, при этом в «ЛНР» заверяют, что их сторону обстреляли 2 раза.

Как сегодня, 9 сентября, сообщает штаб ООС, противник 25 раз открывал огонь по позициям украинских войск. «При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял. Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – уточнили в Штабе.

Обстрелы украинских позиций отмечались в районах населенных пунктов Луганской области – Крымское, Золотое, и Донецкой – Луганское, Светлодарск, Майорск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

«В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и еще пятеро ранены», – сообщали в штабе ООС.

В «ЛНР» уверяют, что в течение 8 сентября их позиции были обстреляны два раза в районе населенного пункта Молодежное. «Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия», – цитируют пресс-службу «народной милиции ЛНР» местные интернет-ресурсы.

На момент публикации в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации на линии разграничения за 8 сентября.