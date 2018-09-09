Я не знаю, живая она или нет: В Донецке у бывшей пленницы «ДНР» отобрали 9-летнюю дочь (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке у женщины, бывшей пленницы «ДНР», отобрали 9-летнюю дочь. Уже три года мать не видела своего ребенка, а девочку воспитывают чужие люди. Женщину освободили из плена, в Донецк она не въездная. Но у нее есть план.

Катерина Сердюкова (на фото) вернулась из плена «ДНР», но ее дочь Владислава осталась там. Девочку похитили и вывезли в Горловку в 2015 году. Сначала за девочку требовали выкуп, затем условия поменяли и 9-летняя Влада оказалась в детском доме семейного типа.

Потеряв надежду на помощь полиции и спецслужб, женщина сама отправилась в «ДНР» на поиски дочери. Там ее и арестовали члены «ДНР». «2 года я пробыла в Донецке в СИЗО. После признания вины меня этапировали в Снежнянскую исправительную колонию. Работа очень тяжелая. Я вам скажу так, со мной в плену находилась девочка, украинская пленная, и мы с ней вдвоем с утра до вечера поломанными вилами набрасывали 15 тонн навоза, стоя в навозе, получив химические ожоги слизистой, отравление и т.д. Нас за нашу проукраинскую позицию наказывали», – рассказала она.

Два года Катерина не слышала голос своего ребенка. Владиславе уже исполнилось 12 лет. В «ДНР» девочке запрещают пользоваться телефоном и социальными сетями, поэтому мать в неведении, что происходит с дочерью.

Через знакомых в Горловке семья передает девочке все необходимое – одежду, книги, канцелярию и даже мебель.

Катерина говорит, что на временно неподконтрольной украинской власти территории действует схема по продаже детей. «Я не знаю, что мне делать. Я уже не знаю, куда мне обращаться. Все возможные госинстанции я прошла. На Минске был озвучен вопрос. Итога ноль. Я даже не знаю, живая она или нет. Мне сердце подсказывает, что она живая и что все будет в порядке», – поделилась женщина.

«Если за три года наша страна не сделала ничего, я поеду туда, откуда идут приказы – на неподконтрольную территорию. Я поеду туда. Пускай говорят, что я изменник родины, предатель, шпион, мне все равно, абсолютно все равно», – резюмировала Катерина Сердюкова.

Таких история на Донбассе сотни. Многие родственники задержанных боятся публичной огласки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественное ТВ Донбасса»