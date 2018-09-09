Не простоял и месяца: В Покровске вандалы повредили памятник автору «Щедрика» (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) бронзовый памятник композитору Николаю Леонтовичу, который торжественно открыли в конце августа, не простоял и месяца. Его повредили вандалы: отломали и украли с руки постамента дирижерскую палочку.

Сейчас делом занимается полиция, а испорченную деталь скульптуры коммунальщики обещают заменить. «Будет железная под бронзу, покрытая бронзой, или же латунь. Бронза хрупкая, при ударах она трескается, лопается. По всей видимости эту палочку не отломали, а били чем-то тяжелым, чтобы ее отбить», – сообщил заместитель Покровского городского головы Юрий Третяк.

Напомним, 26 августа в Покровске открыли скульптурную композицию, посвященную украинскому композитору, хоровому дирижеру, общественному деятелю, педагогу, создателю хоров и знаменитой мелодии «Щедрик» Николаю Леонтовичу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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