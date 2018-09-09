Собаки, спортсмены и «Скрябин»: Как Славянск праздновал 373-летие (Фото). Новости

В субботу, 8 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) отметили 373-летие города. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», праздничные мероприятия прошли в нескольких частях города.

В парке «Мрія» состоялся масштабный спортивный праздник. Именно здесь впервые в городе провели забег с собаками на поводке.

Клубы и отделения спортивной школы, спортивные и танцевальные клубы, кружки на свежем воздухе провели открытые показательные тренировки.

В центральной части города были организованы более 50 локаций.

Так, по улице Университетской для детей установили батуты, лабиринты. На аллеях и газонах расположились общественные организации и фонды, выставки местных умельцев с проведением мастер-классов.

На Соборной площади во время Фестиваля уличной еды были определены лучшие городские заведения общепита. А мэр города угощал закарпатским бограчом и узбекским пловом, которые сам приготовил для славянцев.

На улице Шевченко, прилегающей к центральной площади, прошел уже в третий раз фестиваль «Живая улица». Выставки, ярмарки-продажи различных изделий, кинозона, мастер-классы работали до позднего вечера.

Творческие коллективы города и учебные заведения подготовили концертную программу, а лучших жителей города отметили грамотами.

Праздник завершился выступлением известного украинского коллектива «Скрябин» и дискотекой.

Читайте также: