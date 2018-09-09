В Краматорске печатают протезы на 3D-принтере (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) изобретатели на 3D-принтере делают протезы. Это их модели собственного производства, как и сами принтеры для печати.

Для печати протеза руки необходимо 3 принтера. И около 3 часов времени. «Данная рука полностью распечатана на 3D-принтере. Даже гибкие сочленения. Это все изготовлено на принтере из различного типа материалов. Силиконовые хвататели, чтобы можно было ухватиться за любой объект, чтобы не скользил он, изготовлены тоже на 3D-принтере. Это изначальный вариант протеза, есть разные его конфигурации под человека», – рассказал изобретатель, предприниматель Богдан Тристан.

Этот протез руки состоит из 20 деталей. В случае поломки каждую можно снова напечатать и заменить. «Цена протезов начинается от 30 долларов. Это самый простейший. И заканчивается у нас примерно 1 тыс. долларов за электромеханический протез с датчиками считывания импульсов мышц», – говорит Богдан Тристан.

Пока рука – это экспериментальная модель. Как и сапожок. Его делают для ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) из Селидово. Сначала в компьютерной программе задают необходимые параметры: форму, размер, цвет. Потом отправляют в печать. «Это такая гипсовая структура по которой в одной из клиник изготавливали протезы. Мы ее отсканировали на столе и изготовили прототип по которому мы дальше будем работать», – объяснил изобретатель, предприниматель Сергей Гаков.

Этот протез клиенту делают бесплатно, поскольку он экспериментальный и один из первых. «Мы не имеем ни государственной поддержки, ни каких-то программ, нацеленных на развитие этой технологии. И также мы не имеем в плане протезирования, мы столкнулись с большими сложностями в оформлении разрешительных документов, т.е. лицензий и т.д. Это государственная монополия, которая не пускает на рынок абсолютно никакие другие компании, несмотря на то, что мы конкурентоспособные и наша продукция на порядок лучше, чем государственные образцы», – сообщила финансовый директор предприятия Юлия Гакова.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

Сейчас в этой мастерской также печатают разнообразные фигурки и запчасти. Сырье для них заказывают в Европе.

3D-моделированием краматорские изобретатели начали заниматься 5 лет назад. Сами собрали свой первый 3D-принтер. Теперь такие же, как и напечатанные на них изделия, производят для продажи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»