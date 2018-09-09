Миротворцы на Донбассе будут: Аналитик о «большой сделке». Новости

В этом году есть шанс, что условия «большой сделки» по Донбассу между Россией и США реально начнут выполняться в части введения миротворцев ООН. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Лаврова надо правильно читать и слушать. Лавров сказал о том, что встречи "Нормандской четверки" после убийства Захарченко не будет в ближайшее время, а не вообще не будет. Нужно читать каждое слово, а в ближайшее время ее и так не будет, потому что весь сентябрь у нас займут все процедурные моменты, связанные с принятием Украиной "минских" законов», – говорит он.

По его мнению, весь сентябрь Украина или «США руками Украины должны будут перед Россией условия по "большой сделке" выполнять». «А после этого можно будет собирать уже "Нормандскую четверку", где они будут рассматривать миротворцев. В конце сентября еще и Генассамблея ООН – очень хороший повод поговорить о миротворцах, все обсудить конкретно, не принимая каких-то решений. Обсудить, и все с этой мыслью свыкнутся», – отмечает Корнейчук.

Аналитик подчеркнул, что реальное обсуждение появления миротворцев на Донбассе началось после договоренностей президентов США и РФ летом 2017 года. «Эта идея всех ошарашила. Россиян потому, что до этого была жесткая позиция России, что никаких миротворцев не будет, что миротворцы – это "сапог НАТО". Она ошарашила Донбасс, который готовили к тому, что там всегда будет Россия защищать и никаких миротворцев не будет», – сказал он.

«За год, который прошел, как в сентябре 2017 года Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о миротворцах, а я подчеркиваю, что никогда бы Путин не вносил бы эту резолюцию, если бы не было договоренностей с США, общественное мнении и Украины, и России, и Донбасса, и Запад весь – все уже свыклись с мыслью, что миротворцы на Донбассе будут, что это – самый лучший вариант. Если осенью 2017 года была реальная проблема продавить это решение в Совбезе ООН, то сейчас этой проблемы нет», – добавил эксперт.

Он также заявлял, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное в связи со смертью «главы ДНР» Александра Захарченко о том, что встреча в «Нормандском формате» пока невозможна, не означает, что условия «большой сделки» по Донбассу между Россией и США не выполняются, важнее – телеграмма президента РФ Владимира Путина.

Дмитрий Корнейчук также убежден, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко связано с условиями «большой сделки» по Донбассу между США и Россией.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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