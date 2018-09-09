Ситуация в пунктах пропуска днем 9 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Приходько: «12:45. По состоянию на 11:30 на блокпосту 170 автомобилей, 26 автобусов, до 180 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

«Nik Nik»: «10:52. "Каргил" на Донецк машин 60 основной. Беременные, инвалиды прут, как обычно»;

Константин: «11:33. "Каргил" в сторону Украины, 17 – льготы и 120 примерно основная!»;

Марина: «12:18. Еленовка, в Украину только проехали за 2 часа. Еленовка из Украины машин 10»;

Артем: «13:06. "Каргил" в Украину. Основная 110, плюс-минус. Льгота 25. Супер-льгота где-то 5»;

Администратор: «14:29. На Еленовке в сторону Мариуполя 100 авто и 5 льготной, в Донецк также много, до конца подъема, льготной 5 авто. Пеших мало».

КПВВ «Новотроицкое»:

Майя: «13:07. Еленовка из Донецка машин 50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Напомним, 8 сентября возобновил свою работу КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября. В КПВВ увеличена пропускная способность и он оборудован системой видеонаблюдения.

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