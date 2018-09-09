«Их там нет»: Как в «ДНР» россияне подрались с людьми из «МГБ» и «генпрокуратуры». Новости

В «ДНР» за пьяную драку в одном из кафе «осудили» на сроки от 5 до 8 лет граждан России, приехавших воевать на Донбасс за «республику». Об этом в видео-интервью российскому интернет-проекту рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР».

«Разведчик, россиянин из Смоленска. Вместе с ребятами, еще было трое россиян, и один харьковчанин, пошли отмечать, по-моему, им очередное звание какое-то там дали. Пришли в паб, сели в самый дальний угол, в отдельный кабинет, сидели праздновали. К ним три раза подходил "в дым" абсолютно пьяный человек, который просто хамил», – рассказывает Александров.

«В определенный момент он сказал фразу: "Если б вас тут, русских, не было, у нас бы и войны никакой бы не было". Ну, и, естественно, завязалось. Началась драка. С той стороны пришел еще один участник, хотел одного из наших стулом ударить, у него стул отняли, ему же этим стулом дали», – продолжил российский журналист.

По его словам, драка была бы просто «бытовухой», если бы не один нюанс. «И ничего бы не было, если бы не оказалось, что один из этих персонажей работает в генеральной прокуратуре ДНР, а другой – начальник следственного отдела МГБ ДНР. Поэтому ребятам нашим дали от 5 до 8 лет за пьяную драку. Причем официально в приговоре написано: "Причинение легких телесных повреждений" и хулиганка», – сообщил Александров.

По его информации, в тюрьмах «ДНР» сейчас могут содержаться сейчас около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживают с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана.

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. В этом же интервью Александров озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР». Также он акцентировал, что «я не против ДНР, я за ДНР», и заодно рассказал, как руководство «ДНР» обогащается за счет торговли гуманитаркой, продажи угля, сбора дани с предпринимателей и за счет контрабандных потоков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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