В Станице Луганской переселенцев больше, чем местного населения. Новости

В пгт Станица Луганская (Луганская обл.) с начала вооруженного конфликта на Донбассе численность населения сократилась примерно на 30%. Об этом рассказал глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

«В Станице Луганской до войны по факту было 15 тыс. населения. Проживало, наверное, немного больше, потому что ее многие использовали для размещения дачных домиков – проживали в Станице, а были зарегистрированы в Луганске», – сообщил он.

«Сейчас в Станице живут около 10 тыс. человек – не больше. Валуйский совет рядом: до войны там проживало 10 тыс. населения – самый большой сельский совет Украины. И они постоянно шли с приростом. В настоящий момент – не больше 6 тыс. человек живет. Тыловые села тоже уменьшились по количеству проживающих в них людей, но не так много выехало. Многие, кто выехал, вернулись», – добавил Золкин.

По его словам, в Станице Луганской зарегистрировано огромное количество переселенцев. «На сегодняшний день порядка 17 тыс. переселенцев зарегистрированных, но все реально понимают, что реальных переселенцев намного меньше, а большинство из тех, кто зарегистрирован, они большую часть времени проводят на оккупированной территории», – рассказал глава Станично-Луганской районной администрации.

Он также рассказал, что в Станице Луганской люди живут в постоянном в страхе из-за возможного обострения боевых действий на Донбассе, а мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», до сих пор не могут даже обследовать на повреждения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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