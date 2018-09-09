Не возлюбил его местный батюшка: В «ДНР» священника-россиянина пытали током. Новости

В «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы». Об этом в видео-интервью российскому интернет-проекту рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР».

«Он не получил пока благословения от своего руководства давать открытый комментарий. Он полковой священник, россиянин. Но рассказал мне свою историю: ездил, да, действительно, в полку был батюшкой, причащал, молился. Помощь через него передавали. У него две машины было, полный склад гуманитарной помощи. Но местный батюшка не возлюбил конкурента, договорился с ребятами, пришли и его прямо на месте забрали», – рассказывает Александров.

«И пять дней его в МГБ пытали, током. Клали на железную сетку от матраса, провода к пальцу привязывали через пластырь, чтобы не оставалось следов и били током. Говорит, просили признаться во всем, вплоть до убийства "Моторолы". Он крепкий мужик оказался, не признался. Решили, видимо, не связываться, батюшка все-таки, и вытурили его. Ни машину, ничего не отдали, он вернулся сюда [в Россию], и теперь в ужасе», – продолжил российский журналист.

По его словам, методы, которыми в «ДНР» получают «доказательства» совершенно ясные. «То, что там пытают и мучают, ни для кого не является секретом», – резюмировал Александров.

По его информации, в тюрьмах «ДНР» сейчас могут содержаться сейчас около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживают с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана.

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. В этом же интервью Александров озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР». Также он акцентировал, что «я не против ДНР, я за ДНР», и заодно рассказал, как руководство «ДНР» обогащается за счет торговли гуманитаркой, продажи угля, сбора дани с предпринимателей и за счет контрабандных потоков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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