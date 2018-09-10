Возобновление выплат пенсий неподконтрольному Донбассу поможет реинтеграции, – Тука. Новости

Возобновление выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей будет способствовать реинтеграции Донбасса, однако такого механизм в правительстве пока нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «5 канал».

«Конечно, это не вернет территории под контроль центральной власти, но это один из путей реинтеграции общества, которое сейчас живет на оккупированной территории, к всеукраинскому политикуму и к всеукраинскому государственному сообществу», – считает он.

«Все, абсолютно все [на неподконтрольном Украине Донбассе] контролируется спецслужбами России. Поэтому ожидать какого-то народного восстания – это просто кощунство. При таком количестве до зубов вооруженных наемников и штатных военнослужащих РФ на нашей территории абсолютно беззащитное гражданское население ни на какое восстание не пойдет. Поэтому нам остается дипломатический путь», – добавил Тука.

По словам замминистра МинВОТ, еще неизвестно, как деньги будут доставлять пенсионерам неподконтрольного Украине Донбасса, что он не знает, о какой сумме выплат идет речь. «Сейчас идет процесс формирования бюджета на следующий год. Минфин все выходные занимается формированием бюджета. Поэтому пока не будет решен вопрос формирования бюджета, я думаю, никаких сдвигов в вопросе выплат пенсий на оккупированных территорий не будет», – сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам правозащитников, адекватный механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса существует, для этого не нужно вагонами завозить туда деньги, а достаточно отменить справки внутренне перемещенных лиц и привязанные к ним многочисленные проверки, возложив функцию физической идентификации на «Ощадбанк».

Напомним, с 2016 года правозащитники и пенсионеры-переселенцы борются за то, чтобы государство урегулировало возможность получения пенсий гражданами Украины, независимо от того, где они проживают, и такие механизмы есть, о них не раз говорили, но в Верховной Раде блокируют принятие нужного для этого законопроекта.

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