Зарплата как у военных: В «ДНР» показали своих балерин и легендарного Писарева (Фото). Новости

В рамках открытия 87-го театрального сезона донецкого театра оперы и балета «Донбасс Опера» на телеканалах «ДНР» прошла серия тематических сюжетов. Основной акцент был сделан на нынешнем художественном руководителе «Донбасс Оперы», известном артисте балета мирового уровня Вадиме Писареве.

Согласно информации СМИ, в 2014 году с началом боевых действий на Донбассе Писарев покинул Донецк, находился преимущественно в Москве. В этот период с сайта «Донбасс Оперы» убрали упоминание о нем как художественного руководителя театра.

Писарев вернулся в Донецк при «ДНР» в 2015 году, тогда же в ноябре провел XXI международный фестиваль «Звезды мирового балета», который был обозначен – «при поддержке главы ДНР Александра Захарченко». С 2016 года Вадима Писарева в «республиканских» медиа уже титруют как художественного руководителя «Донбасс Оперы», его имя снова появляется на сайте театра в разделе о руководящем составе.

В довоенных интервью Писарев акцентировал – «Мы все украинцы, это не высокие слова». После 2014 года в беседах уже с российскими журналистами он отмечает – «Нужно, чтобы признали Донбасс как республику».

Сейчас Вадиму Писареву 53 года. В 40-летнем возрасте в одном из интервью он уточнял: «Владимир Васильев, на которого я равнялся в балете, танцевал до 55-ти. Я бы хотел до 50-ти». Но Писарев не танцует уже долгие годы. Помимо руководства «Донбасс Оперы» он также занимается своей Школой хореографического мастерства в Донецке.

Фото: скриншот YouTube

Зрители помнят Писарева как танцовщика таким:

В балетной труппе «Донбасс Оперы» сейчас работают 35 человек, среди них ведущий солист Роман Белгородский уже «заслуженный артист Донецкой народной республики», а ведущая солистка Ирина Комаренко – «народная артистка ДНР». Примечательно, что на сайте «Донбасс Оперы» «республиканское» звание Комаренко соседствует с – «заслуженная артистка Украины». В театре еще два солиста имеют украинское звание «заслуженных». Сам Вадим Писарев именуется на сайте театра как народный артист Украины, «республиканское» звание ему пока не присвоено.

Балетная труппа «Донбасс Опера», фото: скриншот YouTube

Оклад артиста балета в «республике» в 14220 руб. (5 830 грн по местному курсу валют) немногим не дотягивает до зарплаты «военнослужащего ДНР» (15 тыс. руб.). Согласно данным «центра занятости ДНР», сейчас в Донецке требуются 11 артистов балета.

Как сообщалось ранее, именно в «Донбасс Опере» проходят траурные прощания с ликвидированными лидерами «ДНР». Так, в октябре 2016 года здесь прощались с россиянином Арсением Павловым («Моторолой»), в феврале 2017 года – с Михаилом Толстых («Гиви»), в сентябре 2018 года – с «главой ДНР» Александром Захарченко.

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