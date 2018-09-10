На памятном знаке у кафе «Сепар» в Донецке нашли ошибку (Фото) . Новости

В надписи на памятном знаке, установленном у кафе «Сепар» в неподконтрольном украинским властям Донецке после убийства «главы ДНР» Александра Захарченко, была допущена ошибка. Об этом на своей странице в Twitter сообщил врач-переселенец Александр Чернов.

Он отметил, что на месте гибели Александра Захарченко и его охранника, Вячеслава Доценко, поставлен памятный знак, при этом в надписи, по словам Чернова – ошибка. «По правилам – "погибли"», – отметил он.

«Здесь трагически погиб глава ДНР, герой республики Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко», – написано на памятном знаке.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

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