Путин обманул: В «ЛНР» разочарованы в пропаганде Кремля. Новости

В прифронтовом поселке Станица Луганская и ближайших населенных пунктах, а также на неподконтрольной Украине территории Луганской области у многих людей просматривается глубокое разочарование в пропаганде Кремля. Об этом рассказал глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

«Ведь на чем произошло все это безумство? Люди прагматично продались за пенсии в два раза больше, за зарплаты в два раза больше, которые ожидали. Об этом надо прямо говорить, потому что распространялась, вбрасывалась информация – сравнительная табличка: зарплата учителя в Украине и зарплата учителя в России, зарплата врача в Украине и зарплата врача в России. И все побежали за этими большими зарплатами», – рассказал он.

«Сегодня, в том числе на оккупированной территории, огромное разочарование. А почему? А Путин обманул. Все ж ожидали: "Путин, приди, Путин, приди". Думали, что получится, как в Крыму, Путин заберет и сразу большие пенсии, большие зарплаты, и все остальные блага, но никто не верил в 2014 году, что Луганская область, в частности, России вообще не нужна», – добавил Золкин.

Он также рассказал, что в Станице Луганской люди живут в постоянном в страхе из-за возможного обострения боевых действий на Донбассе, а мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», до сих пор не могут даже обследовать на повреждения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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