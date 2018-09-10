Шпионаж пытаются «пришить»: В «ДНР» пытают освобожденных в ходе обмена пленными. Новости

В «ДНР» под пытками пытаются получить признания в шпионаже от своих же сторонников, которые были переданы в ходе обмена пленными 27 декабря 2017 года. Об этом в видео-интервью российскому интернет-проекту рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР».

«Сейчас активно обсуждается вопрос, что с пленными, которых обменяли в декабре прошлого года с украинской стороной, двоих из них забрали в МГБ, и говорят, что их там так пытают», – сообщил Александров

По его информации, пытки освобожденных из плена сторонников «ДНР» связаны с получением «признания». «Шпионаж в пользу Украины пытаются "пришить". Сначала ж они сидели в Украине, потом их поменяли, теперь их здесь мучают», – отметил российский журналист.

Он также рассказал, как в «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы». Кроме того, в тюрьмах «ДНР» сейчас могут содержаться сейчас около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживают с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана.

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. В этом же интервью Александров озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР». Также он акцентировал, что «я не против ДНР, я за ДНР», и заодно рассказал, как руководство «ДНР» обогащается за счет торговли гуманитаркой, продажи угля, сбора дани с предпринимателей и за счет контрабандных потоков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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