В 2014 году люди не верили: Почему «ЛНР» не нужна России. Новости

Россия намеренно уничтожает экономику Луганской области, как на подконтрольной Украине территории, так и в «ЛНР», но в 2014 году многие люди, находясь под влиянием российской пропаганды, не верили в то, что регион не нужен РФ. Об этом рассказал глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

«Уголь наш не нужен России, это всем понятно. У них в Кузбассе добывается уголь намного дешевле. Наши металлургические предприятия являются первыми конкурентами для российских предприятий. Зачем они им нужны? В 2014 году я приводил примеры людям, с которыми общался», – говорит он.

«Пример – Лисичанский нефтеперерабатывающий завод: выкупили россияне, остановили якобы на реконструкцию и уже сколько лет завод стоит. Почему? Он им не нужен. Все просто – он им не нужен, как конкурент на рынке светлых нефтепродуктов. Никакая реконструкция не проводится. Завод стоит мертво. И точно также будет со всем остальным», – продолжил Золкин.

По его словам, он пытался переубедить сторонников России из числа местного населения в том, что Донбасс, в частности Луганская область не нужна России – ни население, ни промышленность.

«Зачем им Алчевский меткомбинат? Комбинат, на самом деле модернизирован перед войной, но он им не нужен, как конкурент на рынке металлопродукции. Поэтому я говорил: "Не нужна им Луганская область! Что вы делаете? Поймите правильно – мы просто не нужны, прагматично. Путину никто не нужен". Не верили люди», – вспоминает он.

«Сейчас у людей разочарование, что Путин их обманул. Это нам тоже нужно использовать, потому что война не прекращается. Если мы видим какое-то снижение интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения, то в информационном плане война никогда не прекращалась. Она идет постоянно», – добавил Золкин.

Он также рассказал, что в Станице Луганской люди живут в постоянном в страхе из-за возможного обострения боевых действий на Донбассе, а мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская», до сих пор не могут даже обследовать на повреждения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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