Порошенко назначил судей на Донетчину и Луганщину (Список). Новости

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября подписал Указ о назначении ряда судей в суды Украины. В том числе назначены судьи в Донецкой и Луганской обл. Об этом говорится на сайте главы государства.
В частности, согласно опубликованному документу, президент назначил судей в местные общие суды.
Так, в Донецкой обл. Порошенко назначил на должности:
- судьи Угледарского городского суда Донецкой области – Дочинца С. И.;
- судей Константиновского горрайонного суда Донецкой области – Лемищенко О.О., Орчелоту А.В.;
- судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области – Токарева А.Г.;
- судьи Селидовского городского суда Донецкой области –Хацько Н.А.;
- судей Славянского горрайонного суда Донецкой области – Дюмину Н.А., Ильяшевич О. В., Сидоренко И. А.
В Луганской обл. Порошенко назначил на должности:
- судьи Новопсковского районного суда Луганской области – Чалого А.В.;
- судьи Сватовского районного суда Луганской области – Реку А.С.
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