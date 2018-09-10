Порошенко назначил судей на Донетчину и Луганщину (Список). Новости

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября подписал Указ о назначении ряда судей в суды Украины. В том числе назначены судьи в Донецкой и Луганской обл. Об этом говорится на сайте главы государства.

В частности, согласно опубликованному документу, президент назначил судей в местные общие суды.

Так, в Донецкой обл. Порошенко назначил на должности:

судьи Угледарского городского суда Донецкой области – Дочинца С. И.;

судей Константиновского горрайонного суда Донецкой области – Лемищенко О.О., Орчелоту А.В.;

судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области – Токарева А.Г.;

судьи Селидовского городского суда Донецкой области –Хацько Н.А.;

судей Славянского горрайонного суда Донецкой области – Дюмину Н.А., Ильяшевич О. В., Сидоренко И. А.

В Луганской обл. Порошенко назначил на должности: