Ситуация в пунктах пропуска утром 10 сентября: Проезда ожидали 215 авто. Новости

Сегодня утром, 10 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,6 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8060 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7940 человек и 1560 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6350 человек и 1440 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2620 человек и 650 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7650 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «8:39. В Майорске в сторону "ДНР" на сейчас ни людей, ни машин».

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «6:08. "Каргилл" на выезд из Донецка машин 160. На середине спуска с моста. Льготы 50, суперльготы 20. Пеших под 100. Автобусов 3».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Bad»: «06:01. Еленовка: Метров 200 не доходит до поворота».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.