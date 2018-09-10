Ситуация в пунктах пропуска утром 10 сентября: Проезда ожидали 215 авто. Новости

Сегодня утром, 10 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,6 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 8060 человек и 1070 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7940 человек и 1560 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6350 человек и 1440 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2620 человек и 650 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7650 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 215 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 35/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «8:39. В Майорске в сторону "ДНР" на сейчас ни людей, ни машин».
КПВВ «Марьинка»:
- «Земляк»: «6:08. "Каргилл" на выезд из Донецка машин 160. На середине спуска с моста. Льготы 50, суперльготы 20. Пеших под 100. Автобусов 3».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Bad»: «06:01. Еленовка: Метров 200 не доходит до поворота».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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