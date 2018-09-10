Когда у лиц с инвалидностью вследствие войны увеличатся пенсии. Новости

Повышение пенсий лицам с инвалидностью вследствие войны пройдет в декабре этого года в связи с увеличением минимального прожиточного минимума. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«По инвалидам войны тут может быть несколько ситуаций. Первая ситуация – в декабре будет повышение прожиточного минимума, соответственно – будет подниматься минимальная пенсия. Очень много инвалидов войны, которые получают минимальную для инвалида войны, она немного увеличенная, и она будет повышаться», – сказал он.

«Или – следующий год. Планируется запуск системы индексации пенсий. Там или та, или та ситуация будут срабатывать», – добавил Шамбир.

Как сообщалось ранее, правительство Украины работает над повышением пенсий тем украинцам, которые имеют большой страховой стаж, но получали низкие зарплаты. Кроме того, в Минсоцполитики сообщали, что в Украине назначение всех спецпенсий, кроме военных, отменено, а уже назначенные не будут пересчитываться.

Напомним, в Украине в 2018 году прожиточный минимум вырастет в среднем на 8,8%. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит: с 1 января – 1700 грн; с 1 июля – 1777 грн; с 1 декабря – 1853 грн.

Минимальная пенсия в расчете на месяц с 1 января составит 1373 грн, с 1 июля – 1435 грн, с 1 декабря – 1497 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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