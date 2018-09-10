Сводка из зоны ООС за 9 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

НВФ осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на мариупольском направлении. Также днем ​​в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На момент подготовки материала в «ДНР» и в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.