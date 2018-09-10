ПФУ не рекомендует умирать с 3 по 24 число: Ситуация с выплатой пособия на погребение. Новости

Жительница г. Сумы (Сумская обл.) Людмила обратилась к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в связи с ситуацией с выплатой пособия на погребение умершей свекрови. Ее обращение в эфире передачи «Голос народа» в пятницу, 7 сентября, зачитал ведущий.

«Пенсионный фонд не рекомендует умирать с 24 по 3 число каждого месяца. У меня сегодня умерла свекровь, Царство небесное. Мы обратились в Пенсионный фонд за выплатой денег на похороны, это две пенсии. Нам ответили, что денег нет, потому что деньги выделяются только с 4-го по 24-е число каждого месяца, так что дорогие граждане, в период с 25-е по 4-е число просьба не умирать», – зачитал он обращение Людмилы.

«После долгих переговоров, перезвонов в Сумы, в Киев, нас отфутболили снова на горячую линию Пенсионного фонда г. Киева. Там женщина ответила, чтоб "мы сами искали деньги и Бог нам в помощь", это дословно. Кстати, у моей свекрови 37 лет стажа, мы, конечно, нашли деньги, но такое отношение – я в шоке. Неужели так государство относится к своим гражданам?», – добавил ведущий.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «Если есть координаты, я обязательно возьму. Я хочу сказать, что на помощь на похороны всегда резервируются деньги – с 1 по 31 число соответствующие выплаты проводятся без каких-либо ограничений».

Как сообщалось ранее, юристы разъяснили, что такое недополученная пенсия за умершего и как получить в Украине пособие на погребение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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