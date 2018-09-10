В соцсетях рассказали о трех авариях в неподконтрольной Макеевке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке 9 сентября произошло 3 ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Так, житель Макеевки Дмитрий сообщил, что 9 сентября троллейбус влетел в столб.
Местные жители уточнют место ДТП:
- Константин: «Где именно?»;
- Виталия: «Между 15-й и 22-й линиями».
Также макеевчане пишут об аварии в Советском р-не: столкнулись Ваз-2110 и маршрутка №26.
Кроме того, в тот же день в Макеевке произошла еще одна авария: столкнулись 3 автомобиля.
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