Нужны ли России Минские соглашения, и какие у РФ планы по Донбассу, – мнение. Новости

Смерть «главы ДНР» Александра Захарченко не станет причиной отказа России от Минских соглашений и переговоров в «Нормандском формате». Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Минские соглашения России нужны, и они об этом сразу заявили. Им важно сохранять эту рамку. Если для Украины эта рамка важна, как сдерживающий фактор от новой войны, от эскалации военных действий и какой-то надежды, что при стечении определенных обстоятельств удастся выйти из этого конфликта, может быть Россия согласится на нормальный формат миротворческой миссии ООН и тогда это сработает, то у России совсем другие расчеты», – говорит он.

По его словам, Россия заложила в Минские соглашения ряд выгодных для себя норм, которые пытаются «продавить». «Они хотят через Минские соглашения продвинуть свой сценарий урегулирования этого конфликта. Он заключается в том, что в состав Украины должны вернуться не территории, а вот эти две так называемые "республики". Именно они должны иметь автономию, особый статус. Если по-простому сказать: платить должна Украина за их содержание, а подчиняться они будут Москве. Фактически это "троянский конь"», – отмечает Фесенко.

«Для Москвы это очень выгодный вариант, но неприемлемый для Украины. Поэтому они хотят сохранить конструкцию Минских соглашений и Минский формат переговоров, в котором присутствуют сепаратисты, пусть, как наблюдатели, они не имеют официального статуса, но де-факто – они тоже переговорщики под контролем Москвы, поэтому Москва от Минских переговоров в обозримой перспективе отказываться не будет. И от "Нормандского формата" они не откажутся, они просто ставят его на паузу», – добавил политолог.

Он также рассказал, что и покойный «глава ДНР» Александр Захарченко, и сбежавший в Россию «глава ЛНР» Игорь Плотницкий были людьми куратора «республик» от Кремля помощника президента РФ Владислава Суркова, но Захарченко был слишком своеволен, а это российским военным на Донбассе не нравилось. Фесенко также считает, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко может быть связано с «выборами» в «ДНР», а проведение этих «выборов» может привести к эскалации боевых действий на Донбассе и срыву Минских соглашений, как это было в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

В «ДНР» в покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель «главы ДНР» может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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