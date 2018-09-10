А как же Конституция? Переселенцам так и не выплачивают долги по пенсиям. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) переселенке «заморозили» пенсию за два месяца. Об этом женщина в своем обращении рассказала заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире передачи «Голос народа», ее вопрос зачитал ведущий.

«Я переселенка, зарегистрирована в Лисичанске. В мае заблокировали пенсию, прошла все этапы верификации, в июле пенсию восстановили, но за май-июнь выплат нет. Почему? Мы что – уже не граждане Украины? А как же Конституция? Или она не действует?», – зачитал обращение женщины он.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «Мы посмотрим эту ситуацию. Я хочу сказать, что пенсия восстанавливается с месяца обращения, а за предыдущие месяцы будут выплачены отдельно, сейчас готовится соответствующий порядок».

Как сообщалось ранее, в пятницу, 7 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерству социальной политики будет дано поручение разобраться, почему переселенцам не выплачивают долги по пенсиям, что связано с Постановлением Кабмина №335.

По мнению правозащитников, постановление №335* Кабинета министров Украины (КМУ) идет вразрез с решение Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.

Напомним, 3 мая 2018 года Верховный суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 №365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

**Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: