Элитный курорт Донетчины: Блогер рассказал, сколько стоят развлечения в Святогорске (Фото). Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) есть большое количество развлечений на любой вкус. Об этом сообщил блогер. Своими впечатлениями мужчина поделился в соцсети.

По его словам, в сосновых лесах Святогорска – много баз отдыха и отелей. К примеру, на базе отдыха «Сосенки», где есть тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, дорожка для пробежек, ему предложили номер за 650 грн. При этом самый дорогой коттедж на базе отдыха стоит 2 тыс. грн.

Есть в Святогорске и элитный ресторанный комплекс. Номер в отеле этого ресторана с видом на лес и детскую площадку обошелся блогеру в 1000 грн за сутки.

Кроме того, туристам в городе и окрестностях предлагаются различные развлечения. Так, красоты святогорских лесов, в том числе уникальные реликтовые виды сосен, можно осмотреть на лошади. За элитную лошадь придется отдать 250 грн за час. Можно заказать прогулку на катере по реке Северский Донец – такая услуга обойдется в 100 грн за час. До линии горизонта просматривается 40 км, во время прогулки на катере также можно рассмотреть памятник Артему.

Среди доступных развлечений в Святогорске – катание на квадроцикле, стоимость – от 350 грн в час.

Блогер показал также одну из местных достопримечательностей. В районе Святогорска, в поселке Студенок, есть место, которое местные жители называют «Джакузи»: там поток воды с большой силой срывается в емкость, что создает бурление – тот самый эффект джакузи.

По словам мужчины, за рубежом за подобное времяпрепровождение пришлось отдать бы гораздо больше денег. «Если любишь качество и комфорт – отправляйся в Святогорск», – советует блогер.

Читайте также: