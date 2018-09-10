В Украине научились делать перехват с российских спутников, – Порошенко. Новости

Украинские специалисты научились перехватывать сигналы российских военных спутников. Об этом 8 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Винницу.

По его словам, это позволяет в том числе спасать жизни и противостоять противнику. «Последний пример. Это было накануне Дня независимости Украины, накануне военного парада они традиционно пыталась испортить праздник», – сообщил Порошенко.

Как рассказал президент, незаконные вооруженные формирования на Луганщине пытались прорвать фронт, чему препятствовали украинские военные специалисты. «Спутниковые снимки, работа разведки дали нам возможность своевременно подтянуть резервы, артиллерию сконцентрировать, и встретить врага так, чтобы не было желания этого делать в следующий раз», – сказал президент.

«Как это стало возможно? Благодаря специалистам по коммуникации, специалистам спутниковых технологий, компьютерного шифрования, потому что мы делали перехват с российских спутников. Это означает, что в Украине создана уже очень мощная школа, которая позволяет нам на равных защищать родную землю», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: ТК «Прямой»