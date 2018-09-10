Большинство жителей Луганской области, выехавших в РФ в 2014 году, вернулись в Украину. Новости

Большинство жителей, у которых в начале вооруженного конфликта на Донбассе были надежды на то, что Россия им поможет и переехали в РФ, вернулись в Украину, кроме того, население в Луганской области совсем разочаровалось в телевидении, как украинском, так и в российском. Об этом рассказал глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин.

«Многие люди разуверились в телевидении вообще. Включаешь украинское телевидение, что ты видишь: депутаты подрались где-то, где-то какое-то страшное ДТП, все плохо, плохо, плохо. Включаешь российское телевидение: там все тоже об Украине, как все у нас плохо, а потом – как в России хорошо», – говорит он.

«Но люди уже увидели, что они России не нужны. Вернулось достаточно большое количество людей, которые в 2014 году рванули безумно в Россию, думая: "Мы – беженцы, братья, нас примут". С удовольствием принимают – Чукотка, Удмуртия… Люди "наелись" уже этого. Они видят, что Москва – это не Россия, Петербург – это не Россия. Есть хорошая картинка, Москва – это столица, но Москве никто не нужен, наши переселенцы, беженцы – их отправляют абы куда», – продолжил Золкин.

По его словам, в Луганской области многие люди с пророссийскими взглядами «осознали, что совершили неблаговидные поступки», но боятся в этом признаться самим себе. «До сих пор есть разговоры: "Куда нам было деваться с "референдумом"? Если б мы его типа не проводили, то здесь бы были войска НАТО"», – отмечает он.

«Украина вела миролюбивую политику. Никто и в страшном сне не мог подумать, что Россия нападет на Украину. В 2014 году я вспомнил, как при Советском Союзе нас пугали "американским сапогом", и я впервые пожалел, что у нас нет этого "сапога НАТО", что у нас нет военных баз, которые были бы гарантом стабильности. Никогда бы этого не произошло, если бы в Луганской области находилась американская военная база», – считает Золкин.

Глава Станично-Луганской районной администрации также рассказал, что в Станице Луганской люди живут в постоянном в страхе из-за возможного обострения боевых действий на Донбассе. При этом многие люди в прифронтовом поселке Станица Луганская и ближайших населенных пунктах, а также на неподконтрольной Украине территории Луганской области перестали смотреть российские телеканалы, потому что у людей есть глубокое разочарование в пропаганде Кремля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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