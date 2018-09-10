Число переселенцев в Украине продолжает расти. Новости

По состоянию на сегодня, 10 сентября, в Украине учтены 1 млн 519 тыс. 937 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 сентября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 519 тыс. 132 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 805 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 3.09.2018 – Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти
- на 27.08.2018 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев
- на 20.08.2018 – В Минсоцполитики сообщили, сколько зарегистрировано переселенцев из Донбасса и Крыма
- на 13.08.2018 – Переселенцев стало больше: В Минсоцполитики опубликовали новые данные
- на 6.08.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
- на 30.07.2018 – Переселенцев из Донбасса стало меньше, – Минсоцполитики
- на 23.07.2018 – Число переселенцев в Украине продолжает увеличиваться
- на 16.07.2018 – В Украине увеличилось число переселенцев
- на 09.07.2018 – В Украине растет количество переселенцев
- на 25.06.2018 – В Украине стало больше переселенцев из Донбасса
- на 18.06.2018 – Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается
- на 11.06.2018 – В Минсоцполитики опубликовали новые данные о количестве переселенцев
- на 4.06.2018 – Количество переселенцев в Украине снова увеличилось
- на 29.05.2018 – В Украине растет количество переселенцев
- на 21.05.2018 – В Минсоцполитики опубликовали новые данные по количеству переселенцев
- на 14.05.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти
- на 7.05.2018 – Переселенцев из Донбасса в Украине стало больше
- на 2.05.2018 – В Минсоцполитики опубликовали новые данные по количеству переселенцев
- на 23.04.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает увеличиваться
- на 16.04.2018 – Количество переселенцев из Донбасса растет
- на 2.04.2018 – Переселенцев из Донбасса стало больше
- на 26.03.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев
- на 19.03.2018 – Переселенцев в Украине снова стало больше
- на 5.03.2018 – В Украине становится меньше переселенцев
- на 26.02.2018 – В Украине учтены менее 1,5 млн переселенцев
- на 19.02.2018 – Переселенцев из Донбасса стало меньше
- на 12.02.2018 – Количество переселенцев в Украине уменьшилось
- на 5.02.2018 – Количество переселенцев из Донбасса понемногу увеличивается, – Минсоцполитики
- на 29.01.2018 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев из Донбасса
- на 22.01.2018 – Количество переселенцев в Украине продолжает расти
- на 15.01.2018 – Переселенцев в Украине стало больше
- на 9.01.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
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