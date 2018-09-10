Вас здесь много понаехало, денег нет: Как переселенцам объясняют долги по пенсиям. Новости

В Запорожье переселенцу задолженность по пенсии за 8 месяцев объяснили тем, что Пенсионный фонд «не резиновый». Об этом в своем обращении к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире передачи «Голос народа» рассказала дозвонившаяся супруга пенсионера, семья которой проживает на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

«Мы живем на оккупированной территории. Мой муж является пенсионером, перерегистрировался для получения пенсии в г. Запорожье. Так как он не пересек вовремя границу (линию разграничения на Донбассе, – прим. ред.), ему прекратили выплачивать пенсию. Когда он поехал возобновил ее, пенсию стали платить с текущего месяца, но задолженность так и не выдали», – рассказала она.

«Вот я хотела бы узнать: по какой причине? Он спрашивал в пенсионном фонде, был ответ такой: "Вас здесь много понаехало, Пенсионный фонд не резиновый, денег нет. Как будут, так и выплатят"», – добавила женщина.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «Я думаю, что мы разберемся, где такое сказали, и, соответственно, посмотрим на эту ситуацию. При восстановлении пенсии выплаты восстанавливаются с месяца восстановления. Долги за минувшее время будут выплачены отдельно».

Как сообщалось ранее, в пятницу, 7 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерству социальной политики будет дано поручение разобраться, почему переселенцам не выплачивают долги по пенсиям, что связано с Постановлением Кабмина №335*. По мнению правозащитников, постановление №335 Кабинета министров Украины (КМУ) идет вразрез с решение Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 №365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

**Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: