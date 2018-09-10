На ДФС начались ремонтные работы. Новости

На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня в 9:20 сменный персонал и энергетики заехали на ДФС. После восстановления трансформатора работа фильтровальной станции будет возобновлена», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, «по состоянию на 12:00 продолжается диагностика на наличие повреждений трансформатора».

Ранее в ГСЧС сообщили, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции (ДФС) запланированы на сегодня, 10 сентября, при условии гарантии безопасности и прекращения огня.

Напомним, 6 сентября была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки (22 тыс. человек).

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