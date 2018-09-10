Без опекуна и без пенсии: В Попасной мужчина с инвалидностью остался без выплат. Новости

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) мужчине с инвалидностью «заморозили» пенсию. Об этом в своем обращении к заместителю министра социальной политики Украины Николаю Шамбиру в эфире передачи «Голос народа» рассказал дозвонившийся пенсионер Александр.

«Умерла опекун, у нее с детства больной брат был, он остался сиротой. Пенсию ему "заморозили", не дают. И 5 месяцев надо ждать, чтобы его устроить в Попаснянский дом-интернат. Мы все оббегали, но 5 месяцев – как ему жить эти 5 месяцев? Он живет в полуразрушенном доме», – спрашивает пенсионер.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «Будем смотреть, что там можно сделать. При какой-то малейшей возможности может будем делать оформление пенсии пока на него, до решения вопроса о размещении его в доме-интернате и опекуна. Но тут чисто индивидуальная ситуация. Тут необходимо вмешательство».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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