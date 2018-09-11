Как работает КПП «Станица Луганская» в «ЛНР» (Фото). Новости

В «ЛНР» показали, как выглядит КПП «Станица Луганская», расположенный на неподконтрольной Украине части Луганской области. Кадры пересечения линии разграничения появились на одном из видео в сети.

На фото видны вагончики, куда люди подходят для прохождения проверок, а также оборудованные Международным Комитетом Красного Креста навесы для ожидания пропуска через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин сообщил, что мост, расположенный вблизи КПВВ «Станица Луганская» до сих пор не могут даже обследовать на повреждения, поскольку он с обеих сторон контролируется «ЛНР». В то же время замминистра МинВОТ Юрий Гримчак заявил, что пешеходный мост в Станице Луганской, расположенный вблизи линии разграничения и КПВВ, готовы отремонтировать.

Напомним, 8 сентября в полдень возобновил свою работу КПВВ «Станица Луганская», который был закрыт на время проведения ремонтных работ со 2 по 7 сентября. Обустройство единственного действующего КПВВ «Станица Луганская» в пределах дорожного коридора в Луганской области проведено с целью ускорения пересечения линии разграничения гражданами, а также улучшения условий пребывания там сотрудников, обеспечивающих его работу.

По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, на обновленном КПВВ «Станица Луганская» сократятся многочасовые очереди. Дополнительно контрольный пункт оборудован камерами видеонаблюдения.

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