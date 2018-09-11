Выбора никакого: В Донецке люди жалуются на качество одежды и обуви на рынках . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на качество одежды и обуви, предлагаемой покупателям. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Почему к нам завозят некачественные футболки? Обувь? Я в шоке! Весь рынок на Тексильщике. Вокруг одно г**но – выбора никакого. Футболки. Одни и те же надписи, выбора никакого. Вообще. Совершенно никакого выбора, вокруг одни Gucci, Tommy Hilfighter и прочая реклама. И никакого качества. Одна синтетика. Материал неизвестен. Обувь. Очень редко можно что-либо найти. Все постоянно рвется, портится. Особенно кроссовки. Прекратите, наконец, этот Китай (везти), мы же в Донецке живем! На нас уже как на идиотов смотрят люди из других городов», – возмущен автор поста.

Некоторые дончане отнеслись к посту иронично. «"На нас уже как на идиотов смотрят люди из других городов" – вы думаете, это из-за одежды, да?», – пишет Екатерина.

В иных комментариях дончане делятся своими мнениями, соглашаясь с автором и отмечая, что выбора действительно нет, а качество оставляет желать лучшего:

Марина: «Это ДНР, детка»;

Татьяна: «Мне кажется, если б нам везли Китай, он был бы намного качественнее, чем то, что у нас на рынках. Это вообще непонятно откуда взято. Я сама возмущена и ценами, и качеством, за выбор вообще молчу»;

Надя: «Не бери эти футболки с надписью бренда! Они бесят уже! Половина Донецка как с инкубатора, и никого не смущает!»;

Елена: «Продавцы шедевров за три копейки из "фикспрайса" навезли, по 1 тыс. руб. (405 грн по местному курсу на 11.09.18 г. – прим. ред.) поставили, и еще и лялякают».

Жители Донецка объясняют, с чем связано низкое качество и высокие цены. «Так это на всех рынках Донецка. До войны через Харьков таскали хороший турецкий товар, как минимум, а теперь самый дешевый Китай из Ростова. Цены минимум в 3 раза дороже закупки. Уже года три стало выгодно ездить за покупками самим в Ростов. Там можно найти нормальный товар, дешевле китайского г**на на наших рынках», – рассказывает Влад.

Также дончане дают советы, где можно найти более качественные вещи, однако отмечают, что обойдется это гораздо дороже:

Саня: «А че ты по рынкам ходишь? Иди в "Континент". Или "Золотое Кольцо".Там выбор, качество, ЦЕНЫ»;

Екатерина Б.: «За более качественными вещами, на шоппинг так сказать, в РФ многие ездят. Найдите попутчиков и смотайтесь туда и назад»;

«Powerpro»: «Съезди в Ростов или на подконтрольную украинским властям территорию и купи для себя достойное»;

Екатерина Я.: «"Хуччи и хилфигер" – это лишь тренд на логоманию (да, уже уходящий, но до наших пока дойдет). В "Континенте" висят такие же вещи, в принципе. В "Y-London" еще можно что-то найти нормальное. В "Сити" – все из 2012, но по цене 2018-го… Если есть возможность – заказывайте через интернет или же покупайте вещи в крупных ТЦ Украины. Донецк давно отстал от других городов во всем, так что одежда – не исключение».

Некоторые жители Донецка с этим не согласны:

Елена: «Невыгодно в Ростов на "Темерник" ездить. Мы там побывали, не скажу, что отличаются цены от наших. Вот по центрам торговым, типа "Меги", выгодно скупляться, но времени там надо убить ооочень много»;

Надя: «В "Континенте" те же шмотки, только в 2 или 3 раза дороже!»;

Оксаночка: «В "Континенте" те же вещи, что и на рынке, только в 5 раз дороже. Качество везде одинаковое: рынок, магазины, интернет. Разница только в цене. Заказываю в интернете, все всегда супер».

Кроме того, пользователи соцсетей связывают ситуацию с низкой покупательной способностью дончан:

Маргарита: «А чего вы хотели, если средняя з/п до 10 тыс. (4049 грн – прим. ред.)? На качественную одежду у людей денег нет, вот и везут всякое тряпье. Зато секондхенды теперь на каждом углу и постоянно новые открываются. Спрос определяет предложение»;

Ольга: «В Россию ездите тогда за одеждой, там много качественной можно найти. Либо в "Континент" или "Донецк Сити". Сейчас качественная одежда для многих будет дорого выходить, так как в Харькове сейчас не закупаются, как было до войны, а везут из России, а там тоже действительно качественные вещи недешевые. Футболка будет стоить от 600 руб. (243 грн – прим. ред.), думаю, не каждого тут, в Донецке, устроит такая цена»;

Светлана: «Почему к нам завозят некачественные футболки? Обувь? Потому что хорошие и качественные стоят дорого, а за дорого большинство покупателей рынка не готовы покупать. Какой спрос, такое и предложение».

Читайте также: