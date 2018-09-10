В Северодонецке тушили иномарку (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

9 сентября в 23:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в Северодонецке. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит легковой автомобиль «BYD».

Возгорание локализовано в 00:30 и ликвидировано в 00:37. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причины пожара выясняют специалисты.

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