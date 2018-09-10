Шантаж и давление: Зачем России проводить «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Заявления о проведении в «ДНР» и «ЛНР» местных выборов, сделанные после смерти «главы «ДНР» Александра Захарченко, это шантаж и давление со стороны России на Украину и страны Запада. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.
«Я рассматриваю это, как ассиметричную реакцию РФ и лидеров сепаратистов на убийство Захарченко. В России экспертные и политические круги считают, что к этому причастна или Украина, или Запад, что целью этого убийства была эскалация и дестабилизация ситуации в этих образованиях – "ДНР" и "ЛНР". Таким образом, проводя выборы, они как бы условную легитимность придают этим структурам в глазах населения», – говорит он.
«В Луганске тоже очень сомнительная ["власть"], даже в рамках российской и луганской реальности, очень сомнительный "руководитель". Такая же ситуация сложилась и в Донецке сейчас. Поэтому это попытка повысить стабильность с одной стороны, придать хотя бы часть условной легитимности той "власти", которая там есть, в глазах местного населения. И это, безусловно давление и шантаж в отношении Европейского Союза и западных партнеров», – продолжил Бортник.
По его словам, Россия таким образом угрожает Западу и Украине начать интеграцию «ДНР» и «ЛНР» в РФ. «Идея провести "выборы" шла параллельно с заявлениями Лаврова о том, что "Нормандский формат" нет смысла собирать, нет смысла встречаться, пока не будет какой-то перспективы в реализации Минских соглашений», – отмечает политолог.
«Если перевести это на человеческий язык, это означает приблизительно следующее: "Пока Германия и Франция не окажут достаточного давления на Украину, чтобы она реализовывала Минские соглашения в российском понимании, Россия отказывается встречаться в "Нормандском формате", более того продолжит усиливать процессы интеграции территорий ОРДЛО* в свой состав"», – считает Бортник.
Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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