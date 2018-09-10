Ситуация в пунктах пропуска днем 10 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «10:03. В Марьинке в "ДНР" сразу на заезд»;

Павел: «11:00. В сторону Донецка на "Каргилле" до 50 машин. Льгота 15-20. Украина – пусто»;

«Земляк»: «14:09. "Каргилл": на выезд из Донецка машин до спуска с моста 100, 120. Льготы под 30. Пеших нет. На "нуле" машин нет. Пеших под 120 человек. В Марьинке, на выезд из Донецка пеших человек 150. На въезд в "ДНР" 10 авто»;

Юлия: «14:23. 140 авто из них 35 льготы! Движения нет!».

КПВВ «Новотроицкое»:

Николай: «9:36. Еленовка в сторону Мариуполя машин 25. В сторону Донецка 15 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Виктория: «Перед открытием в 7:00 в Станице очередь за навес. Начали в 7:00, смотрят быстро, действительно окошек добавили, работало около 15-20 окошек. Будучи в очереди в конце навеса зашла на КПП в 7:12., в 7:30 уже прошла все контроли и сдала талончик. В 8:00 уже покупала билет на автобус. В сторону Станицы на "ЛНР" очередь полнавеса, на украинском (из "ЛНР" в Станицу) – навес».

О ситуации на КПВВ «Майорск» и «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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