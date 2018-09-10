Ноябрь заменить на декабрь: Срок осеннего призыва в этом году увеличен на месяц. Новости

Cрок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году увеличен с 2 до 3 месяцев. Об этом говорится в Указе президента Украины №274 / 2018, который был обнародован сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Внести в Указ президента Украины от 15 февраля 2018 года № 33 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году" следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слово «ноябрь» заменить словом «декабрь»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: «2) в октябре – декабре 2018».

Уточняется, что настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 2 статьи 1, который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.