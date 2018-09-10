До восьми лет тюрьмы: Продолжение скандала в Славянске из-за флагов (Фото). Новости

Сегодня, 10 сентября, истекают 72 часа задержания славянского активиста Василий Хоменко, которому было вручено подозрение по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Меру пресечения определял Славянский горрайонный суд (Донецкая обл.).

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в ожидании рассмотрения ходатайства прокуратуры уже с 11 часов утра под зданием суда начали собираться люди в поддержку активиста.

В суд пришли и представители второй стороны конфликта: близкие потерпевшего – жена, мать и друг. На слушании дела присутствовала только супруга.

Подозреваемого Василия Хоменко полиция конвоировала в зал заседаний из Краматорского изолятора временного содержания. Активисту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В 14:45 началось рассмотрение по существу ходатайства об избрании меры пресечения. Были проведены все необходимые процедуры, судья представил стороны защиты, следователя и двух прокуроров. Сторона обвинения просила у суда применить относительно подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения суммы залога.

После трехчасового перерыва, во время которого адвокат обвиняемого ознакомился с документами и материалами дела, заседание возобновилось.

Славянский горрайонный суд отправил Василия Хоменко под домашний арест. С 10 сентября по 6 октября с 20:00 до 6:00 активисту запрещено оставлять место своего проживания. Кроме того суд запретил Василию Хоменко общение с потерпевшей стороной и свидетелями конфликта.

Напомним, вечером 6 сентября произошел конфликт между местным активистом Василием Хоменко и группой жителей Славянска. Первопричиной инцидента, по словам Хоменко, стало то, что молодые люди сняли с его автомобиля два украинских флага. Вторая сторона утверждает, что флаги лежали около автомобиля, и они их взяли, чтобы вывесить на балконах своих квартир.

В итоге за флагами Хоменко приехал «вооруженный» битой и мачете. Завязалась потасовка, вызвали полицию. По факту случившегося Славянским отделом полиции открыто уголовное производство. 7 сентября потерпевший был прооперирован, ему была удалена селезенка. 8 сентября Василия Хоменко задержали на 72 часа и определили в Краматорский изолятор временного содержания.

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